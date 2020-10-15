Место утечки воздуха на МКС нашли при помощи пакетика чая и предложили заклеить скотчем

По словам космонавтов, направление движения чайного пакетика помогло им обнаружить вероятное место на станции, которое пропускало воздух

Космонавтам Международной космической станции удалось найти предполагаемое место утечки воздуха на станции. Обнаружили его при помощи чайного пакетика, а в качестве решения проблемы предложили заклеить этом место скотчем, сообщают росСМИ.

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"Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле Звезда – ред.) перед закрытием переходной камеры", – рассказал один из космонавтов Анатолий Иванишин. Космонавтам удалось отследить движение пакетика, что показало, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки.

Предполагается, что вероятное место утечки находится в районе расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Во время переговоров с Землей специалисты подмосковного центра управления полетами попросили заклеить его скотчем – "как появится время и будет возможность".

В сентябре 2020 года стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на Международной космической станции около года, была обнаружена на российском сегменте МКС.

15 октября к утечке воздуха прибавилась поломка российской системы получения кислорода Электрон-ВМ.

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Дарья Мостовая

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