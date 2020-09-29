Утечка воздуха на МКС. Негерметичный отсек нашли на российском сегменте станции

Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля Звезда, сейчас ищут конкретное место утечки

Утечка воздуха, которая фиксируется на Международной космической станции уже около года, обнаружена на российском сегменте станции. Об этом сообщает NASA и пресс-служба Роскосмоса.

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Отмечается, что место утечки находится в служебном модуле Звезда, в котором располагается научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля, сейчас ищут конкретное место утечки.

По информации россиян, общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов.

В NASA и Роскосмосе пишут, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме. При нынешнем уровне утечка вызывает лишь незначительное отклонение от графика работы команды.

Предыдущие проверки на утечки проводились в модулях США, Европы и Японии в американском сегменте станции.

Сейчас МКС теряет из-за проблемы до 540 граммов воздуха в сутки .

Сейчас МКС теряет из-за проблемы . 29 сентября сообщалось, что утечка воздуха, которая фиксируется – и усиливается – на МКС уже около года, происходит не на американском, а на российском сегменте .

29 сентября сообщалось, что утечка воздуха, которая фиксируется – и – на МКС уже около года, происходит не на американском, а . На орбите находятся Кэссиди (его твиты об утечке ) и космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (оба РФ).

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Наталия Медведева

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