Утечка воздуха на МКС. Негерметичный отсек нашли на российском сегменте станции
Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля Звезда, сейчас ищут конкретное место утечки
Утечка воздуха, которая фиксируется на Международной космической станции уже около года, обнаружена на российском сегменте станции. Об этом сообщает NASA и пресс-служба Роскосмоса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что место утечки находится в служебном модуле Звезда, в котором располагается научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля, сейчас ищут конкретное место утечки.
По информации россиян, общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов.
В NASA и Роскосмосе пишут, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме. При нынешнем уровне утечка вызывает лишь незначительное отклонение от графика работы команды.
Предыдущие проверки на утечки проводились в модулях США, Европы и Японии в американском сегменте станции.
- Сейчас МКС теряет из-за проблемы до 540 граммов воздуха в сутки.
- 29 сентября сообщалось, что утечка воздуха, которая фиксируется – и усиливается – на МКС уже около года, происходит не на американском, а на российском сегменте.
- На орбите находятся Кэссиди (его твиты об утечке) и космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (оба РФ).
Читайте также: На тяжелой ракете запускают американский спутник-шпион США с огромной антенной: трансляция
Комментарии