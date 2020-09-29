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Утечка воздуха на МКС. Негерметичный отсек нашли на российском сегменте станции

29.09.2020, 23:15
Утечка воздуха на МКС. Негерметичный отсек нашли на российском сегменте станции - Фото
МКС (Фото: NASA)

Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля Звезда, сейчас ищут конкретное место утечки

Утечка воздуха, которая фиксируется на Международной космической станции уже около года, обнаружена на российском сегменте станции. Об этом сообщает NASA и пресс-служба Роскосмоса.

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Отмечается, что место утечки находится в служебном модуле Звезда, в котором располагается научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля, сейчас ищут конкретное место утечки. 

По информации россиян, общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов.

В NASA и Роскосмосе пишут, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме. При нынешнем уровне утечка вызывает лишь незначительное отклонение от графика работы команды.

Предыдущие проверки на утечки проводились в модулях США, Европы и Японии в американском сегменте станции.

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Наталия Медведева
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