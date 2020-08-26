Тяжелая "тройная" ракета выводит секретный спутник США для слежки за Россией – трансляция

На завтра, 27 августа в 09:12 утра по киевскому времени, запланирован запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy компании United Launch Alliance, которая выведет на орбиту секретный спутник для американской разведки. Вот эмблема миссии. Старт состоится с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Стартовое окно – 4,5 часа.



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Непосредственно перед стартом в систему маршевых двигателей для их охлаждения впрыскивается жидкий водород, который аккурат перед зажиганием вспыхивает. Лишь затем подается кислород и происходит наращивание тяги. В момент, когда горит "неподкисленный" чистым O2 водород, а ракета еще не летит, со стороны кажется, будто бы произошла авария и носитель сейчас взорвется. Это уникальная особенность Delta IV Heavy.

Так как это секретная миссия, стрим закончится вскоре после кадров с "отстреленными" половинками композитного носового обтекателя. Никакого таймлайна после этого нет: все засекречено.

СПУТНИК. Данные об аппарате и его задачах секретны. Предположительно, это Orion 10 (Mentor 8), который закрепят в экваториальной плоскости на геосинхронной орбите. Orion (Mentor / Advanced Orion) – американские спутники-шпионы радиоэлектронной разведки серии Project 8300, которые пришли на смену Magnum. Многозадачные в РЭР: там и перехват телеметрии ракет РФ и КНР, и снятие разведданных с чужих измерительных приборов (FISINT), и — что сейчас может быть в приоритете — перехват каналов связи между людьми (COMINT).

Эти спутники (предположительно) оснащаются основной антенной габаритами более 100 м в развернутом состоянии и весят более пяти тонн. Разрабатываются при участии ЦРУ. Запущено семь аппаратов. Заказчик – Национальное разведуправление США, существование которого официально отрицалось властями вплоть до 1990-х. Стоимость аппарата, по разным оценкам, от $1 млрд и выше.

РАКЕТА. Delta IV Heavy — двухступенчатая одноразовая ракета компании Boeing, самая тяжелая в семействе "Дельта". Один ее запуск обходится налогоплательщикам в сумму до $400 млн. Обладает второй наибольшей выводимой полезной нагрузкой среди всех эксплуатируемых ракет в мире после Falcon Heavy от SpaceX. Высота этой вариации ракеты-носителя составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке — до 733 т. Она несет почти 1,8 млн л жидкого водорода (топливо) и жидкого кислорода (окислитель). На первой ступени — двигатели RS-68А, на второй — RL-10B-2.



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Два ракетных ускорителя закреплены по бокам центральной 41-метровой маршевой ступени, диаметр которой 5,1 м. У Delta IV Heavy — почти 14-метровая вторая ступень и удлиненный головной обтекатель длиной свыше 19 м. Это 12-й запуск такой ракеты. На днях ее использовали как фон для уникальной 3D-проекции об истории промышленности, разведки и освоения космоса:

Это также первый запуск в 2020 году с использованием самой тяжелой ракеты серии: прошлый состоялся 19 января 2019-го, когда на орбиту по миссии NROL-71 запустили зонд-разведчик. В 2018-м Delta IV Heavy вывела к Солнечный зонд Паркер. В следующий раз такое зрелище нам покажут не ранее октября, а затем – лишь в 2022-м.



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