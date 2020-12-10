Смотрите, кто полетит на Луну в 2024-м. NASA представило астронавтов-претендентов – видео

Названы 18 астронавтов, которые претендуют на место в космическом корабле Orion: в лучшем случае в 2024 году он совершит посадку на поверхность Луны по новой программе Artemis от NASA. Первая женщина в истории на естественном спутнике Земли будет из этой группы.

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Потенциальных членов будущего экипажа (половина из них уже летали в космос) представил в Космическом центре им. Кеннеди в штате Флорида вице-президент и куратор по космосу в США Майкл Пенс.

Самому старшему претенденту – 55 лет, младшему – 32. Средний возраст участников – от 30 до 40 лет. По клику на имени откроется короткая видеопрезентация астронавта:

Энн Макклейн

Скотт Тингл

Стефани Уилсон

Джозеф "Джо" Акаба

Кайла Бэррон

Раджа Чари

Джессика Уоткинс

Мэттью Доминик

Кристина Кох

Виктор Гловер

Николь Манн

Уоррен "Вуди" Хобург

Жасмин Могбели

Джонни Ким

Джессика Меир

Кьелл Линдгрен

Кейт Рубинс

Фрэнк Рубио

Их выбирали из 47 активных астронавтов NASA. Директор Управления Джеймс Брайденстайн добавил, что в группу постепенно вольются новые участники тренировочной программы, в том числе из других стран.

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По словам Пенса, командир миссии Apollo 17 Джин Сернан, который последним из 12 американцев побывал на Луне в 1970-х, "не хотел бы, чтобы слово "последний" было навсегда закреплено за ним". Этот ныне покойный астронавт NASA побывал на Луне почти ровно 48 лет назад – 14 декабря 1972 года.

Несмотря на все более узкое окно возможностей, Аэрокосмическое управление собирается высадить экипаж на Луну не позднее конца 2024 года. Многое будет зависеть от того, как отнесется к программе "Артемида" и проекту полета на Марс новая администрация США.

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