Хороший пиар. Китай вернул взлетный модуль Chang'e 5 на Луну, чтобы не мусорить в космосе
Взлетный модуль китайской миссии Chang'e 5, который отвез на орбиту Луны пробы с поверхности, снова сел на поверхность спутника Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Лунной программы Китая.
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Сегодня, 8 декабря в 00:59 ночи по Киеву, аппарат был сведен с орбиты на высоте 200 км и через 31 минуту в полуавтоматическом режиме (по инструкциям с Земли) успешно прилунился в выбранной для этого точке примерно 0° д. и 30° ю. ш.
В КНР заявили, что такой маневр был запланирован, чтобы не превращать взлетный модуль в мусор на орбите Луны, который потенциально может быть опасен для будущих миссий человека к спутнику Земли.
"Это ответственность Китая. Мировые державы берут на себя важные обязательства по мирному исследованию и использованию космоса", – подчеркнули в Пекине.
- 23 ноября 2020-го Китай запустил зонд Chang'e-5 для сбора лунного материала. 1 декабря в 17:11 по Киеву аппарат успешно сел в заданный район на Луне (~51,8° з.д. и 43,1° с.ш. – примерно в 150 км на северо-восток от пика Рюмкера на лавовом плато в Океане Бурь).
- Оперативно пробурив поверхность спутника Земли и собрав около 2 кг проб грунта, аппарат загрузил их в контейнер на подъемном модуле, который 3 декабря взлетел, автоматически состыковался с орбитальным модулем, перегрузил на него пробы и отстыковался.
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