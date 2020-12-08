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Хороший пиар. Китай вернул взлетный модуль Chang'e 5 на Луну, чтобы не мусорить в космосе

08.12.2020, 12:03
Хороший пиар. Китай вернул взлетный модуль Chang'e 5 на Луну, чтобы не мусорить в космосе - Фото
Модуль Chang'e 5 на Луне (иллюстрация — CLEP, Planetary Society)

Взлетный модуль китайской миссии Chang'e 5, который отвез на орбиту Луны пробы с поверхности, снова сел на поверхность спутника Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Лунной программы Китая.

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Сегодня, 8 декабря в 00:59 ночи по Киеву, аппарат был сведен с орбиты на высоте 200 км и через 31 минуту в полуавтоматическом режиме (по инструкциям с Земли) успешно прилунился в выбранной для этого точке примерно 0° д. и 30° ю. ш.

В КНР заявили, что такой маневр был запланирован, чтобы не превращать взлетный модуль в мусор на орбите Луны, который потенциально может быть опасен для будущих миссий человека к спутнику Земли.

"Это ответственность Китая. Мировые державы берут на себя важные обязательства по мирному исследованию и использованию космоса", – подчеркнули в Пекине.

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Евгений Пилипенко
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