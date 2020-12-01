Китай успешно посадил аппарат миссии Chang'e 5 на поверхность Луны: видео

Китай успешно посадил аппарат лунной миссии Chang'e 5 на поверхность Луны в рамках исторической миссии по извлечению образцов поверхности этой планеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Китай запустил свой зонд Chang'e-5 24 ноября. Миссия без экипажа направлена на сбор лунного материала, чтобы помочь ученым узнать больше о происхождении планеты.

Миссия должна собрать 2 кг образцов в ранее не посещаемой области на массивной лавовой равнине, известной как Oceanus Procellarum ("Океан бурь").

Если миссия будет завершена успешно, это сделает Китай третьей страной, получившей лунные образцы после Соединенных Штатов и Советского Союза.

Посадочный аппарат, приземлившийся на поверхность Луны, – один из нескольких космических кораблей, запущенных зондом Chang'e-5.

После приземления аппарат должен просверлить поверхность с помощью роботизированной руки, а затем передать образцы почвы и горных пород на подъемный аппарат, который взлетит и состыкуется с орбитальным модулем.

Государственная телекомпания КНР сообщила, что в ближайшие два дня аппарат начнет сбор проб на поверхности Луны.

Китай совершил свою первую посадку на Луну в 2013 году. В январе прошлого года зонд Chang'e-4 приземлился на обратной стороне Луны, став первым космическим зондом, который сделал это.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.