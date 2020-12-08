Марс все ближе. Тест-полет космического корабля Илона Маска на высоту 12,5 км – трансляция

Сегодня, 8 декабря в 16:00 по Киеву, должна начаться трансляция ключевого для компании SpaceX испытания: в беспилотный полет на высоту около 12,5 км планируется отправить восьмой тест-прототип космического корабля Starship.
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Как уточнили у главы компании Илона Маска, время и дата легко могут сдвинуться: все зависит от готовности инженеров, техники и многих других вещей. Он оценивает вероятность успеха теста примерно в 33%.
Первая попытка суборбитального летного испытания будет произведена с полигона компании в Бока-Чика, округ Кэмерон, штат Техас.
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В полете испытают взлетную/посадочную аэродинамику корабля, включая движения закрылков, синхронную работу трех метановых двигателей Raptor, устойчивость прототипа при посадке и другие параметры. SN8 также попытается выполнить маневр с переворотом при спуске.
Возвращаемый полет космического аппарата таких габаритов пока никто не проводил.
Проверка на ускоренном видео:
Starship SN8 undergoing flap testing! Time lapse of 5 minutes.— Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) December 7, 2020
pic.twitter.com/ldL9iph2hl
За плечами у SpaceX уже есть два летных испытания "голых" образов Starship на несколько десятков метров в высоту. Фактически, тогда летали лишь оборудованные двигателями и основными системами резервуары для топлива – Starship SN5 и SN6. На этот раз взлетит корабль с почти законченным внешним обликом.
SuperHeavy в сборке с кораблем будет выглядеть так (нажмите, чтобы увеличить; иллюстрация – twitter.com/Neopork85):
Всего за время тестов "рапторы" провели на огневых испытаниях около 16 000 секунд (это примерно 330 циклов запуска).
Запасной стрим от местного любителя космоса LabPadre:
И еще один.
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