У Илона Маска испытали вакуумный вариант ракетного двигателя Raptor – видео

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Двигатель собран на фабрике SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, а тест проведен на стенде центра разработки в Макгрегоре, штат Техас

SpaceX провела полноценное испытание метанового двигателя Raptor Vacuum (RVac) для будущего космического корабля Starship. Об этом американская компания сообщила в Twitter, показав фрагмент видеозаписи.

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У Маска не выложили полное видео огневого испытания и не сообщили, как и чем все закончилось. Вероятно, успехом, – в противном случае сообщения о неудаче сразу бы появились в сети.

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Узел оснащен увеличенным колоколом для повышения эффективности работы двигателя в условиях вакуума. Тяга лишь немного выше у версии с большим соплом.

Какие бывают ракетные двигатели – габариты для сравнения:

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

Смотрите видео: У Маска на космическом полигоне в Техасе новый взрыв: планово тестируют механизмы Starship

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Теги: Илон Маск, spacex, технологии, космос, испытание, starship, Raptor Vacuum
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