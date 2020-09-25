У Илона Маска испытали вакуумный вариант ракетного двигателя Raptor – видео

SpaceX провела полноценное испытание метанового двигателя Raptor Vacuum (RVac) для будущего космического корабля Starship. Об этом американская компания сообщила в Twitter, показав фрагмент видеозаписи.

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У Маска не выложили полное видео огневого испытания и не сообщили, как и чем все закончилось. Вероятно, успехом, – в противном случае сообщения о неудаче сразу бы появились в сети.

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Узел оснащен увеличенным колоколом для повышения эффективности работы двигателя в условиях вакуума. Тяга лишь немного выше у версии с большим соплом.

Какие бывают ракетные двигатели – габариты для сравнения:

СПРАВКА . Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

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