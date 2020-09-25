У Илона Маска испытали вакуумный вариант ракетного двигателя Raptor – видео

SpaceX провела полноценное испытание метанового двигателя Raptor Vacuum (RVac) для будущего космического корабля Starship. Об этом американская компания сообщила в Twitter, показав фрагмент видеозаписи.
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У Маска не выложили полное видео огневого испытания и не сообщили, как и чем все закончилось. Вероятно, успехом, – в противном случае сообщения о неудаче сразу бы появились в сети.
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Узел оснащен увеличенным колоколом для повышения эффективности работы двигателя в условиях вакуума. Тяга лишь немного выше у версии с большим соплом.
Какие бывают ракетные двигатели – габариты для сравнения:
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