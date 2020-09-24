У Маска на космическом полигоне в Техасе новый взрыв: планово тестируют механизмы Starship

В ночь на 24 сентября на тест-полигоне SpaceX около Бока-Чика в штате Техас был проведен краш-тест топливного резервуара для прототипа космического корабля Starship. Бак SN7.1 накачивали жидким азотом до момента разрыва, который произошел в районе верхней крышки.
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Резервуар из нержавеющего стального сплава 304L не только разошелся по швам, но и был порван в другом месте.
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Такие испытания на прочность – одни из ключевых на раннем этапе создания ракеты/корабля, с учетом внушительных габаритов летательного аппарата.
А вот визуальные последствия краш-теста:
Тесты с SN8 запланированы на 28—30 сентября. На этот прототип уже устанавливают "хвостовое оперение": аппарат надеются испытать в октябре в прыжке на высоту около 20 км.
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