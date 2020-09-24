У Маска на космическом полигоне в Техасе новый взрыв: планово тестируют механизмы Starship

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На этот раз разорвало топливный резервуар для седьмого прототипа будущего космического корабля

В ночь на 24 сентября на тест-полигоне SpaceX около Бока-Чика в штате Техас был проведен краш-тест топливного резервуара для прототипа космического корабля Starship. Бак SN7.1 накачивали жидким азотом до момента разрыва, который произошел в районе верхней крышки.

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Резервуар из нержавеющего стального сплава 304L не только разошелся по швам, но и был порван в другом месте.

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Такие испытания на прочность – одни из ключевых на раннем этапе создания ракеты/корабля, с учетом внушительных габаритов летательного аппарата.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

А вот визуальные последствия краш-теста:

Тесты с SN8 запланированы на 28—30 сентября. На этот прототип уже устанавливают "хвостовое оперение": аппарат надеются испытать в октябре в прыжке на высоту около 20 км.

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Теги: Илон Маск, spacex, взрыв, технологии, космос, ракета, испытание, тест, starship
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