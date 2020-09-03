У Маска подняли "пепелац" Starship на 150 метров и плавно его опустили – видео

Спустя месяц после дебютного тест-полета на высоту 150 метров, 3 сентября частная компания SpaceX Илона Маска повторила успех этого испытания со следующим по счету "голым" прототипом космического корабля Starship. Это пока что лишь корпус с резервуарами для горючего, одним метановым двигателем Rаptor и блоком авионики.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Испытания компания проводит традиционно на полигоне около города Бока-Чика в штате Техас.

Чисто визуально конструкция образца выглядела в полете более устойчивой: этого добились, вложив в верхнюю часть Starship 20-тонный груз. Тем не менее при приземлении корпус был немного наклонен влево – "башню" удержали вертикально за счет двигателей корректировки.

Смотрите также: Ланос в космосе, Флакон-9 и Вин Дизель: фотожабы на Falcon Heavy



Следующий этап развития программы Starship предполагает подъем на высоту около 20 км. Какой из прототипов его выполнит, пока неизвестно.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Такого с Земли никогда не увидите. Появилось 85-мегапиксельное изображение Луны.

Пепелац — вымышленный космический аппарат из культового советского сатирического фильма-антиутопии "Кин-дза-дза!" (1986) Георгия Данелии. С той поры этим словом в шутку называют разные летательные аппараты или любые транспортные средства.

Читайте также: Маск набирает инженеров: SpaceX будет строить плавучий космопорт для Starship

Видео: NASASpaceflight, LabPadre