У Маска подняли "пепелац" Starship на 150 метров и плавно его опустили – видео

Спустя месяц после дебютного тест-полета на высоту 150 метров, 3 сентября частная компания SpaceX Илона Маска повторила успех этого испытания со следующим по счету "голым" прототипом космического корабля Starship. Это пока что лишь корпус с резервуарами для горючего, одним метановым двигателем Rаptor и блоком авионики.
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Испытания компания проводит традиционно на полигоне около города Бока-Чика в штате Техас.
Чисто визуально конструкция образца выглядела в полете более устойчивой: этого добились, вложив в верхнюю часть Starship 20-тонный груз. Тем не менее при приземлении корпус был немного наклонен влево – "башню" удержали вертикально за счет двигателей корректировки.
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Следующий этап развития программы Starship предполагает подъем на высоту около 20 км. Какой из прототипов его выполнит, пока неизвестно.
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Видео: NASASpaceflight, LabPadre