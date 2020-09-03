Такого с Земли никогда не увидите. Появилось 85-мегапиксельное изображение Луны – фото
Наш спутник заблокирован приливными силами: к Земле всегда обращена одна и та же сторона. Но можно посмотреть, как Луна выглядит с другого ракурса
В сети появилось изображение Луны в невиданным ранее для обывателей качестве – c разрешением 85 мегапикселей. Это не чистое фото, а компьютерная графика, основанная на реальных снимках и научных данных о нашем естественном спутнике, пишет в Reddit автор – астрофотограф Эндрю Маккарти.
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"Увеличивайте масштаб, чтобы по-настоящему заценить это", – уточнил он в подписи к картинке.
Нажмите, чтобы увеличить (до размера 9214х9214):
Картинка создана при помощи телескопа с фокусным расстоянием 2000 мм и сшита из 24 000 отдельных фотографий. Оригинальное 125-мегапиксельное и "не кропнутое" изображение доступно для скачивания только для патронов – тех, кто перечисляет на счет автора определенную сумму.
"Вы никогда еще не видели такую Луну. С Земли это невозможно. Совместив свои фотографии с данными NASA, Лаборатории реактивного движения и лунного орбитера, я смог создать симуляцию того, что мы увидим, если Луна повернется на 180°", – пояснил астролюбитель.
Маккарти регулярно выкладывает подобные фото звездного неба, Луны и планет.
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