Такого с Земли никогда не увидите. Появилось 85-мегапиксельное изображение Луны – фото

Наш спутник заблокирован приливными силами: к Земле всегда обращена одна и та же сторона. Но можно посмотреть, как Луна выглядит с другого ракурса

В сети появилось изображение Луны в невиданным ранее для обывателей качестве – c разрешением 85 мегапикселей. Это не чистое фото, а компьютерная графика, основанная на реальных снимках и научных данных о нашем естественном спутнике, пишет в Reddit автор – астрофотограф Эндрю Маккарти.

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"Увеличивайте масштаб, чтобы по-настоящему заценить это", – уточнил он в подписи к картинке.

Нажмите, чтобы увеличить (до размера 9214х9214):

Картинка создана при помощи телескопа с фокусным расстоянием 2000 мм и сшита из 24 000 отдельных фотографий. Оригинальное 125-мегапиксельное и "не кропнутое" изображение доступно для скачивания только для патронов – тех, кто перечисляет на счет автора определенную сумму.

"Вы никогда еще не видели такую Луну. С Земли это невозможно. Совместив свои фотографии с данными NASA, Лаборатории реактивного движения и лунного орбитера, я смог создать симуляцию того, что мы увидим, если Луна повернется на 180°", – пояснил астролюбитель.

Маккарти регулярно выкладывает подобные фото звездного неба, Луны и планет.

Евгений Пилипенко

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