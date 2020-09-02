Испытание крупнейшего в истории ускорителя для сверхтяжелой лунной ракеты SLS – трансляция

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Будет проведен полноформатный тест-прожиг. "Прожорливость" – шесть тонн топлива в секунду. Цель – оценка проведенной модернизации и новых материалов

Сегодня, 2 сентября в 21:45 по Киеву, на испытательном полигоне Northrop Grumman в предгорьях Промонтори штата Юта проведут испытание крупнейшего в истории твердотопливного ускорителя для будущей сверхтяжелой ракеты Space Launch System. NASA покажет это в прямом эфире.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На фабрике Northrop Grumman собрали два 54-метровых пятисегментных ускорителя, которые, работая вместе, обеспечат в первые две минуты полета ракеты более 75% от суммарной тяги. Их емкости заполнены композитным топливом на основе перхлората аммония и полибутадиена акрилонитрилом (PBAN дешевле, производительнее и менее токсичный, чем широко используемый HTPB).

Читайте также: Американцы посветят фонариком туда, куда не заглядывает Солнце (на Луне)

Во время работы двигателя каждую секунду сгорает 6 т топлива. Оцените габариты ускорителя SLS на ускоренном видео установки его на тест-стенд T-97:

Ускорители SLS нельзя назвать "новыми", так как они частично собраны на базе ускорителей ракет, запускавших Space Shuttle. После модернизации и добавления пятого сегмента они будут одноразовыми (в программе челноков их использовали повторно: спускали на парашютах в море и вылавливали).

СПРАВКАNASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там постоянную базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю, б) облет Луны с экипажем, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway.

До этого самыми крупными были два бустера Aerojet AJ-260 (SL-1 и SL-2) – также созданные для лунной программы, но первой – Apollo в 1960-х.

По плану, вскоре должен пройти "мокрую" репетицию и центральный блок ракеты, двигатели которого работают на жидкой водороде/жидком кислороде. Позднее ее проверят в рамках 8,5-минутного green run test (симуляция орбитального запуска), после чего, если все пройдет успешно, узлы переправят на базу ВВС США на мысе Канаверал. Первый запуск состоится не ранее ноября 2021 года.

Смотрите видео: Космодром для возвращения на Луну готов: NASA показало обновления

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: SLS, Луна, ракета, испытание, тест, ускоритель, Northrop Grumman, space shuttle, Artemis
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Испытание крупнейшего в истории ускорителя для сверхтяжелой лунной ракеты SLS – трансляция
Испытание крупнейшего в истории ускорителя для сверхтяжелой лунной ракеты SLS – трансляция
Одинокий пингвин в австралийском зоопарке любит смотреть фильмы про сородичей — видео
Одинокий пингвин в австралийском зоопарке любит смотреть фильмы про сородичей — видео
В Тихом океане атаковали ракетами и потопили десантный корабль USS Durham – видео стрельб
В Тихом океане атаковали ракетами и потопили десантный корабль USS Durham – видео стрельб
Мнение Купить электрокар за уплаченные налоги. Пока это невозможно, но законодатели стараются
Импорт газа в Украину вырос на треть, побив пятилетний рекорд
ТЭК Импорт газа в Украину вырос на треть, побив пятилетний рекорд
Банкротство Аркады и эффект домино: рынок новостроек теряет покупателей. Что происходит?
Недвижимость Банкротство Аркады и эффект домино: рынок новостроек теряет покупателей. Что происходит?
Популярное
фото/видео
Испытание крупнейшего в истории ускорителя для сверхтяжелой лунной ракеты SLS – трансляция
Испытание крупнейшего в истории ускорителя для сверхтяжелой лунной ракеты SLS – трансляция
Одинокий пингвин в австралийском зоопарке любит смотреть фильмы про сородичей — видео
Одинокий пингвин в австралийском зоопарке любит смотреть фильмы про сородичей — видео 16:58
В Тихом океане атаковали ракетами и потопили десантный корабль USS Durham – видео стрельб
В Тихом океане атаковали ракетами и потопили десантный корабль USS Durham – видео стрельб 06:30
Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция
Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция 01.09.20, 23:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 