Испытание крупнейшего в истории ускорителя для сверхтяжелой лунной ракеты SLS – трансляция

Сегодня, 2 сентября в 21:45 по Киеву, на испытательном полигоне Northrop Grumman в предгорьях Промонтори штата Юта проведут испытание крупнейшего в истории твердотопливного ускорителя для будущей сверхтяжелой ракеты Space Launch System. NASA покажет это в прямом эфире.

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На фабрике Northrop Grumman собрали два 54-метровых пятисегментных ускорителя, которые, работая вместе, обеспечат в первые две минуты полета ракеты более 75% от суммарной тяги. Их емкости заполнены композитным топливом на основе перхлората аммония и полибутадиена акрилонитрилом (PBAN дешевле, производительнее и менее токсичный, чем широко используемый HTPB).

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Во время работы двигателя каждую секунду сгорает 6 т топлива. Оцените габариты ускорителя SLS на ускоренном видео установки его на тест-стенд T-97:

Ускорители SLS нельзя назвать "новыми", так как они частично собраны на базе ускорителей ракет, запускавших Space Shuttle. После модернизации и добавления пятого сегмента они будут одноразовыми (в программе челноков их использовали повторно: спускали на парашютах в море и вылавливали).

СПРАВКА. NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там постоянную базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю, б) облет Луны с экипажем, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion , самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway .

До этого самыми крупными были два бустера Aerojet AJ-260 (SL-1 и SL-2) – также созданные для лунной программы, но первой – Apollo в 1960-х.

По плану, вскоре должен пройти "мокрую" репетицию и центральный блок ракеты, двигатели которого работают на жидкой водороде/жидком кислороде. Позднее ее проверят в рамках 8,5-минутного green run test (симуляция орбитального запуска), после чего, если все пройдет успешно, узлы переправят на базу ВВС США на мысе Канаверал. Первый запуск состоится не ранее ноября 2021 года.

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