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Как выглядит разрушение крупнейшего шельфового ледника Гренландии из космоса – анимация

22.09.2020, 10:44
Как выглядит разрушение крупнейшего шельфового ледника Гренландии из космоса – анимация - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Ледник в Ниогхалвфьердс-фьорде за 30 лет подтаял на 23 км вглубь острова. По данным ученых, этот процесс становится все быстрее – и он необратимый

Европейское космическое агентство показало, как выглядит из космоса разрушение крупнейшего шельфового ледника Гренландии в Ниогхалвфьердс-фьорде. Ледник более известен как 79N.

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Спутник ЕС Sentinel-2 сделал несколько снимков этого региона с 29 июня по 24 июля 2020 года, после чего их сшили в анимацию, чтобы продемонстрировать процесс раскалывания ледника.

Протяженность 79N – около 80 км, его ширина – до 20 км. От этого массива льда откололся "кусочек" площадью примерно 125 км², большая часть которого быстро фрагментировалась и рассеялась, образовав целую флотилию мелких айсбергов.

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Евгений Пилипенко
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