Тепло разрушило часть шельфового ледника Гренландии – фото

От крупнейшего шельфового арктического ледника, который находится на северо-востоке Гренландии, откололся большой айсберг. Об этом сообщает BBC.

Размер отколовшегося айсберга составляет 110 кв. км. Он раскололся на множество мелких частей. Ученые считают, что произошедшее является еще одним свидетельством быстрых изменений климата в Гренландии. В 2019 и 2020 годах в этом регионе зафиксировали рекордно высокие температуры.

Greenland—“A big chunk of ice has just broken away from Arctic's largest remaining ice shelf—79N or Nioghalvfjerdsfjorden—in NE Greenland—loss is further evidence of the rapid climate changes—The atmosphere in this region has warmed by about 3C since 1980” https://t.co/m4BiB284VN pic.twitter.com/3osWuJNtJZ