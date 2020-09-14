UA

Тепло разрушило часть шельфового ледника Гренландии – фото

14.09.2020, 09:25
Тепло разрушило часть шельфового ледника Гренландии – фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Гренландии от крупнейшего шельфового ледника откололся айсберг, размер которого составляет 110 кв. км.

От крупнейшего шельфового арктического ледника, который находится на северо-востоке Гренландии, откололся большой айсберг. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Размер отколовшегося айсберга составляет 110 кв. км. Он раскололся на множество мелких частей. Ученые считают, что произошедшее является еще одним свидетельством быстрых изменений климата в Гренландии. В 2019 и 2020 годах в этом регионе зафиксировали рекордно высокие температуры.

79N - это последний самый большой шельфовый ледник Арктики. Ученые считают, что этот ледник может начать распадаться через 10 или 20 лет. 

Смотрите также: В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
экология гренландия глобальное потепление ледник

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
В Україні має бути офіційно доступним найкращий світовий контент | Олександр Вітько

В Україні має бути офіційно доступним найкращий світовий контент | Олександр Вітько
 