В Гренландии за год растаяло рекордное количество льда: какими могут быть последствия

За 2019 год ледяной щит Гренландии сократился более чем на полтриллиона тонн, отмечают ученые

За прошедший год на ледяном щите Гренландии растаяло наибольшее количество льда за всю историю наблюдений. Ученые говорят, что процесс прошел "точку невозврата", и это может привести к поднятию уровня океана и затоплению густонаселенных регионов, под угрозой крупные города, такие как Лондон, Шанхай и Гонконг, передает CNN.

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За прошедший год на острове растаяло 532 миллиарда тонн льда, отмечает группа ученых из США, Нидерландов, Бельгии и Германии. Для сравнения: с 2003 по 2016 год ледяной покров терял в среднем около 255 миллиардов тонн льда в год.

"Это показывает, что ледяной щит не только не сбалансирован, но и с большей вероятностью будет терять еще больше льда в следующие годы, - говорит немецкий гляциолог Инго Сасген". Она также отмечает, что более прохладные годы уже не компенсируют рекордных потерь, и в Арктике глобальное потепление проходит в 1,5 раза быстрее, чем в среднем по планете.

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Также опубликованное на прошлой неделе исследование показало, что ледяной щит Гренландии растаял до "точки невозврата" и быстро отступает, что приводит к внезапному и непредсказуемому повышению уровня моря.

Прогнозируется, что к концу века уровень мирового океана повысится примерно на метр, затопив низинные прибрежные районы. По некоторым прогнозам, без укрепления защитных сооружений около 300 миллионов человек во всем мире могут оказаться в опасности и потерять дома в течение следующих трех десятилетий.

Ученые говорят, что в зоне риска - прибрежные штаты США (например, Флорида), крупные города, такие как Лондон, Шанхай, Гонконг, Дакка или Калькутта, а также целые острова Тихого океана.

"Снижение уровня CO2 - единственная надежда замедлить глобальное потепление и сократить будущее экстремальное таяние льда", - добавил Сасген.

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Марк Сировой

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