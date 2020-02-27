Как менялась вечная мерзлота в северном полушарии Земли в 2003–2017 годах: видео

Специалисты климатической программы Европейского космического агентства показали видео, как менялись границы распространения вечной мерзлоты в северном полушарии Земли с 2003 по 2017 год. Ролик размещен в YouTube-канале ESA.

В большинстве регионов Земли температура вечной мерзлоты возросла с начала 1980-х годов.

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Ожидается, что к 2100 году температура в Арктике вырастет на 2-7,5°C.

Считается, что таяние вечной мерзлоты может усугубить глобальное потепление, так как при этом освобождается связанный в земной коре метан и другие парниковые газы: к 2100-му их может улетучиться 850–1400 млрд тонн. Для сравнения: антропогенная эмиссия всех парниковых газов в 2010-м составила ~48 млрд т эквивалента CO2.

СПРАВКА. Вечная мерзлота - часть верхнего слоя земной коры с отрицательной температурой пород/почв (2000-3000 лет не выше 0°C) и подземными льдами, для которой характерно отсутствие периодического протаивания. Суммарная площадь на планете - около 35 млн км², преимущественно на севере Америки, Европы, Азии, на островах Арктического океана и Антарктиде. За год глубина промерзания почвы при средних отрицательных температурах - более четырех метров, за 350 лет - 80 м, 3500 лет - 220 м, 35 000 лет - около 450 м, 100 000 лет - более 550 м, свыше 1 млн лет - до 1 км.

В феврале 2020-го впервые в истории температура в Антарктике поднялась выше 20°C.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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