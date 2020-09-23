Армагеддон переносится. Завтра рядом с Землей промчится астероид, но нам он не угрожает

Глыбу 2020 SW обнаружили 18 сентября астрономы в штате Аризона – они работают по программе NASA Catalina Sky Survey

Завтра, 24 сентября, в 14:12 дня по киевскому времени на минимальном расстоянии от Земли над юго-восточной частью Тихого океана промчится астероид SW 2020 размером со школьный автобус. Об этом пишет пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

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Специалисты заверили, что сближение не несет опасности: глыба размером 5–10 метров пролетит на дистанции около 22 000 км над поверхностью планеты – это примерно половина окружности Земли. Также для сравнения: кольцо геостационарных спутников находится на орбитах высотой около 36 000 км.

Даже если бы этот небольшой околоземный астероид находился на траектории столкновения с Землей, он почти наверняка разрушился бы в плотных слоях атмосферы, превратившись в яркий болид. Долетели бы его фрагменты до поверхности, в NASA не уточняют.

После сближения с Землей астероид отправится дальше вокруг Солнца и не вернется к нам до 2041 года, причем тогда он пролетит мимо гораздо дальше. Обычно пролеты происходят на скоростях от нескольких до десятков километров в секунду.

По данным астрономов, глыбы такого размера влетают в земную атмосферу в среднем примерно раз в год или два.

В 2005 году Конгресс США поставил перед NASA задачу найти и отследить 90% околоземных астероидов размером от 140 м или больше. Такие астероиды представляют гораздо большую угрозу при столкновении.

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Евгений Пилипенко

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