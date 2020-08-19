На рекордно близком расстоянии от Земли пронесся астероид: его "прозевали"

На прошлых выходных мимо Земли на рекордном близком расстоянии от планеты пролетел астероид размером с минивэн. Его обнаружили только после точки набольшего сближения, пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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Объект 2020 QG диаметром 3–6 м прошел на скорости около 12,3 км/с в 2950 км над южной частью Индийского океана в воскресенье, 16 августа в 07:08 утра по киевскому времени. Это рекордный показатель для известных "неударных" астероидов.

Астрономы успокоили: если бы этот миниатюрный астероид был на траектории столкновения, он, вероятно, превратился бы в огненный шар и распался бы в атмосфере, что бывает несколько раз в год. Лишь некоторые из таких объектов обнаруживаются за несколько часов до столкновения с Землей, и их чрезвычайно трудно увидеть, пока они не приблизятся к планете.

В 2005 году Конгресс США поставил перед NASA задачу найти и отследить 90% околоземных астероидов размером от 140 м или больше. Такие астероиды представляют гораздо большую угрозу при столкновении.

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Видео: Space.com / NASA / JPL-Caltech / Steve Spaleta