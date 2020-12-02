Маск озвучил предполагаемые сроки отправки людей на Марс: от четырех до шести лет

Компания SpaceX сможет высадить людей на Марс к 2026 году, при благоприятных обстоятельствах это удастся сделать даже к 2024 году. Об этом заявил ее генеральный директор и предприниматель Илон Маск, сообщает CNBC.

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По словам Маска, он "очень уверен" в отправке человека на Марс именно через 6 лет. Однако добавил, что Земля и Марс синхронизируются по своим относительным орбитам вокруг Солнца примерно каждые 26 месяцев.

Не исключено, что первая высадка человека может произойти во время такой синхронизации уже через четыре года вместо шести, считает предприниматель.

Также Маск отметил, что запуск корабля Starship к Марсу в беспилотном режиме хотят осуществить в течение ближайших двух лет.

В сентябре этого года Маск анонсировал новые испытания ракеты Starship: ракету впервые будут тестировать на высоте 15 км.

Колонизаторам Марса предложили выращивать насекомых и креветок: для еды и получения стройматериалов.

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Станислав Стороженко

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