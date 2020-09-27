Запустят на высоту 15 км. Маск анонсировал испытания ракеты Starship

Тестовый запуск ракеты должны провести через неделю, написал Маск

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал испытания ракеты Starship. Об этом Маск написал в Twitter.

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После нескольких попыток поднять аппарат на небольшую высоту, ракету впервые будут тестировать на высоте 15 км.

Тестовый запуск ракеты должны провести через неделю, написал Маск.

Он опубликовал фотографию хвостовой части ракеты с комментарием: "Носовой обтекатель и стабилизаторы – на следующей неделе".

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СПРАВКА . Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

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Наталия Медведева

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