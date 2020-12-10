"Марс, мы идем!" Маск радостно оценил тест-полет Starship, который разбился: видео посадки

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Прототип космического корабля Starship SN8 разбился при посадке после первого высотного полета с запланированными маневрами: произошло это из-за низкого давления в топливном посадочном баке. Так объяснил разрушение тест-образца глава SpaceX Илон Маск.

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Через некоторое время после взлета два двигателя из трех последовательно и планово (это подтвердил Маск) отключились. На кадрах также было видно небольшое возгорание в двигательном отсеке: неизвестно, привело ли это к каким-то последствиям или было "в пределах нормы".

После достижения запланированной высоты (12,5 км) SN8 на мгновение завис и начал спуск. При этом корабль выполнил поворот на 90 градусов и большую часть пути вниз летел в горизонтальном положении, поддерживая устойчивость при помощи крыльев. Перед самой посадкой SN8 быстро развернулся обратно в прежнюю вертикальную позицию и включил два двигателя на торможение.

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Низкое давление в топливном баке привело к тому, что погасить скорость SN8 до приемлемого показателя не вышло: аппарат слишком сильно ударился о землю и разрушился. Полет занял шесть минут и 42 секунды.

Видео: Trevor Mahlmann

"Мы получили все необходимые данные. SN8 молодцом! Поздравляю команду SpaceX!" – написал Маск в чатах с фанатами космоса, добавив, что он был бы доволен даже тем, если бы Starship просто достиг апогея.

Видео: RGV Aerial Photography

"Но так, чтобы контролировать полет аж до приземления куда нужно – это было эпично! Спасибо южному Техасу за поддержку, это наши ворота на Марс. Марс, мы идем!" – воскликнул он в Twitter.

Следующим будут тестировать прототип Starship SN9.

На одном из двигателей Raptor разбитого прототипа была надпись "42". Это дань Маска культовой в узких кругах книге Дугласа Адамса "Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике", где 42 – ответ на главный вопрос "жизни, Вселенной и всего такого".

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).
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Теги: Илон Маск, spacex, технологии, космос, запуск, старт, испытание, посадка, техас, полет, starship, бока-чика
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