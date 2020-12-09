Во Львовской области открыли новый украинский радиотелескоп для изучения космоса – фото

Вблизи города Золочев Львовской области ввели в эксплуатацию новый радиотелескоп РТ-32. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

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Отмечается, что новый радиотелескоп создали из-за необходимости в восстановлении утраченных возможностей для изучения космоса после оккупации Россией Крыма в 2014 году. Ранее на полуострове находилась одна из крупнейших в мире антенн – радиотелескоп РТ-70.

Позже ученые и эксперты приняли решение, что наиболее целесообразным было бы использование наземной станции космической связи во Львовской области с антеннами, которые к тому времени уже не использовались Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения.

На первом этапе модернизации этих станций был начат "апгрейд" антенны МАRК-4В – на ее базе был создан радиотелескоп РТ-32.

В НАН отмечают, что главным преимуществом нового радиотелескопа является многодиапазонность и многоканальность. По словам ученых, это позволяет проводить исследования активных ядер галактик, мест звездообразования, мерцаний, солнечного излучения, пульсаров.

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Станислав Стороженко

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