Вдобавок к утечке воздуха на орбите сломалась российская система получения кислорода

На орбитальной станции имеются запасы кислорода. Вдобавок, аналогичный генератор кислорода есть у американцев

На Международной космической станции, где по-прежнему не могут локализовать на российском сегменте место утечки атмосферы за борт, вышла из строя система получения кислорода Электрон-ВМ. Об этом в прямом эфире на канале NASA сообщил один из членов экипажа.

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По его словам, вчера бортовые системы зарегистрировали аварийный сигнал от этого аппарата на модуле "Звезда". С Земли экипаж успокоили, что это дело не срочное и "разберемся завтра".

СПРАВКА. Принцип действия установки Электрон-ВМ – электролиз воды со щелочным электролитом в проточном электролизере. Кислород каталитически очищается. Производительность – от 25 до 160 л в час, чего хватает для дыхания до шести человек. Параллельно вырабатывается от 50 до 320 л водорода в час.

Эту систему на МКС не меняли со дня создания комплекса на орбите в 2000 году. Время от времени такие аппараты генерации кислорода выходят из строя. Например, 10 лет назад экипаж несколько дней чинил Электрон-ВМ.

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Отдельный аналогичный аппарат есть и на американском сегменте МКС в модуле Tranquillity.

Сейчас МКС теряет из-за проблемы с утечкой атмосферы до 540 граммов воздуха в сутки.

На орбите находятся астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс, а также космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (все РФ). Рубинс, Рыжиков и Кудь-Сверчков стартовали с Земли и прибыли на МКС 14 октября.

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Евгений Пилипенко

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