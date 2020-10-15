UA

Вдобавок к утечке воздуха на орбите сломалась российская система получения кислорода

15.10.2020, 10:22
Вдобавок к утечке воздуха на орбите сломалась российская система получения кислорода - Фото
Фото: пресс-служба NASA

На орбитальной станции имеются запасы кислорода. Вдобавок, аналогичный генератор кислорода есть у американцев

На Международной космической станции, где по-прежнему не могут локализовать на российском сегменте место утечки атмосферы за борт, вышла из строя система получения кислорода Электрон-ВМ. Об этом в прямом эфире на канале NASA сообщил один из членов экипажа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вчера бортовые системы зарегистрировали аварийный сигнал от этого аппарата на модуле "Звезда". С Земли экипаж успокоили, что это дело не срочное и "разберемся завтра".

СПРАВКА. Принцип действия установки Электрон-ВМ – электролиз воды со щелочным электролитом в проточном электролизере. Кислород каталитически очищается. Производительность – от 25 до 160 л в час, чего хватает для дыхания до шести человек. Параллельно вырабатывается от 50 до 320 л водорода в час.

Эту систему на МКС не меняли со дня создания комплекса на орбите в 2000 году. Время от времени такие аппараты генерации кислорода выходят из строя. Например, 10 лет назад экипаж несколько дней чинил Электрон-ВМ.

Смотрите видео: Ракета Безоса унесла в космос необычный научный груз и быстро вернула его назад

Отдельный аналогичный аппарат есть и на американском сегменте МКС в модуле Tranquillity. 

  • Сейчас МКС теряет из-за проблемы с утечкой атмосферы до 540 граммов воздуха в сутки.
  • На орбите находятся астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс, а также космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (все РФ). Рубинс, Рыжиков и Кудь-Сверчков стартовали с Земли и прибыли на МКС 14 октября.

Смотрите также: До мурашек. Ракета SpaceX проходит по диску рассветного Солнца – эпичное slo-mo-видео 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
nasa космос мкс воздух орбита экипаж роскосмос поломка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Прибуток чи принципи? Велика історія етичної дилеми фінансистів

Партнерський проєктПрибуток чи принципи? Велика історія етичної дилеми фінансистів
 