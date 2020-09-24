Необычная ракета Безоса унесет в космос ряску и быстро вернется назад – трансляция

На сегодня, 24 сентября в 18:00 по Киеву, американская компания Blue Origin планирует новый запуск в область условной границы между атмосферой и космосом (около 100 км) многоразовой ракеты New Shepard. На борту – 12 научных, коммерческих и промышленно-исследовательских грузов.

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Это будет 13-я миссия New Shepard (NS-13) и седьмой подряд полет этой конкретной ракеты. Кроме того, директор NASA Джеймс Брайденстайн обещает сообщить некую "особенную" новость во время эфира, который начнется за полчаса до старта.

Ракета взлетит, достигнет определенной высоты, после чего от нее отделится капсула. Некоторое время обе части будут подниматься по инерции, после чего совершат по-разному контролируемые посадки. На все уйдет около 10 минут.

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ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ. Основной пассажир – µG-LilyPond, автономная микролаборатория от Space Lab Technologies и Университета Колорадо в Боулдере для выращивания растений в условиях микрогравитации. Конечная цель проекта – получать высокопитательную водную "зелень" для дополнения рациона экипажа (к примеру, высушенная зеленая масса ряски содержит до 45% белка). Во время полета проверят пассивный капиллярный поток в системе тонкопленочной гидропоники.



Юго-Западный научно-исследовательский институт США зафрахтовал место под два аппарата – LAD-2 и BORE II. Первый продемонстрирует, как жидкость и газ взаимодействуют в микрогравитации, цель – использовать эти данные для хранения и доставки криогенного топлива в космических двигательных установках. Второй проверит новую магнитную систему отбора проб реголита, а также "якорения" на астероидах и других объектах с малой гравитацией:

NASA c Мэрилендским университетом повторно запустит прибор Flow Boiling in Microgap Cooler (FBMC) для проверки встроенной технологии кипения жидкости в микрозазорных охладителях для облегчения прямого контакта между ее потоком и тепловыделяющей электроникой.

На борту есть и полезные нагрузки по изучению космической радиации, визуализации биологических изменений для суборбитальных и геологоразведочных исследований при изменении уровней гравитации, и другое. Также в капсуле – десятки тысяч открыток от некоммерческой организации Blue Origin Club for Future.

СПРАВКА. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов на топливной паре LO/LH. Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы. Работает автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. Разработка начата в 2006-м. Для собственного космодрома компания владельца, одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса, С пассажиров будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета. приобрела 770 кв. км земли в Техасе. . New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов на топливной паре LO/LH. Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы. Работает автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли.богатейших людей мираПодробнее о New Shepard можно почитать здесь

Blue Origin проверит работу датчиков схождения с орбиты, спуска и посадки, которые NASA намерено использовать для точной посадки (в пределах 100 м от заданной точки) будущих миссий на Луну по программе Artemis. Аппаратура установлена на внешней стороне верхнего торца ракеты, а не внутри капсулы. Почитать о ней: раз, два и три.





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