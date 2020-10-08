До мурашек. Ракета SpaceX проходит по диску рассветного Солнца – эпичное видео и фото

Утром 6 октября на мысе Канаверал в американском штате Флорида компания SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink, и фотографу Тревору Малманну удалось запечатлеть редчайшие кадры, на которых ракета Falcon 9 взлетает на фоне диска встающего Солнца. Их он показал в Twitter и на YouTube.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Один из лучших снимков вообще", – отметился в комментариях глава SpaceX Илон Маск.
Читайте также: На космос у Кабмина просят 10 млрд грн на три года года. Пока что дают в 35 раз меньше
Ракета и другие компоненты миссии успешно справились с задачей: аппараты доставлены на плановую орбиту, маршевая ступень Falcon 9 в четвертый раз мягко села на автономную платформу в океане, также поймана в надводную сеть одна из створок головного обтекателя (другая приводнилась на парашюте).
Скачать лучшее фото Малманна солнечного транзита можно по этой ссылке.
Читайте также: Нобель по физике 2020: открытия – космос! Черные дыры и находка в центре галактики