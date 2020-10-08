До мурашек. Ракета SpaceX проходит по диску рассветного Солнца – эпичное видео и фото

Утром 6 октября на мысе Канаверал в американском штате Флорида компания SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink, и фотографу Тревору Малманну удалось запечатлеть редчайшие кадры, на которых ракета Falcon 9 взлетает на фоне диска встающего Солнца. Их он показал в Twitter и на YouTube.

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"Один из лучших снимков вообще", – отметился в комментариях глава SpaceX Илон Маск.

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Ракета и другие компоненты миссии успешно справились с задачей: аппараты доставлены на плановую орбиту, маршевая ступень Falcon 9 в четвертый раз мягко села на автономную платформу в океане, также поймана в надводную сеть одна из створок головного обтекателя (другая приводнилась на парашюте).

СПРАВКА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать . Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь

Скачать лучшее фото Малманна солнечного транзита можно по этой ссылке.

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