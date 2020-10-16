На российском модуле космической станции задымилась аппаратура научного эксперимента

Позавчера на "Звезде" все-таки обнаружили трещину в обшивке, через которую в космос убегал воздух. Вчера там слегка задымилась научная аппаратура

Во время проведения российского биологического эксперимента на Международной космической станции заметили "легкое задымление" аппаратуры в модуле "Звезда". О таком чрезвычайном происшествии стало известно из общения экипажа с Землей – рабочие сеансы связи почти всегда транслирует канал NASA.

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Как уточнил сотрудник Роскосмоса на МКС, проблему обнаружили в районе слота карты памяти блока управления гибридизатором Рекомб-К. Его питание отключили.

Атмосферу на борту проверили газоанализатором, не обнаружив там продуктов горения, но на всякий случай задействовали систему очистки воздуха.

В биотехнологическом эксперименте "Константа-2" БТХ-50 изучается влияние факторов космического полета на активность ферментов (в частности, холинэстеразы).

Ранее на "Звезде" нашли трещину в корпусе, через которую происходит утечка воздуха: ее временно заделали поролоном и каптоновым скотчем.

В этом же модуле недавно поломался туалет (нередкая поломка на МКС) и система генерации кислорода Электрон-ВМ.

На орбите сейчас находятся астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс, а также космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (все РФ). Рубинс, Рыжиков и Кудь-Сверчков стартовали с Земли и прибыли на МКС 14 октября.

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Евгений Пилипенко

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