Мощь. В Германии взорвали 340-метровый мост на автобане – видео

В Германии у города Зигена взорвали мост-эстакаду федерального автобана А45. Об этом пишет DW.

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Эстакаду демонтировали для расширения автобана с четырех до шести полос, объясняют в издании.

Для взрыва сооружения весом 12 300 тонн использовали около 60 кг взрывчатки. В BILD отмечают, что длина моста была 340 метров, высота – 50, возраст – 53 года.

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За взрывом наблюдали около 2000 человек. На кадрах, которые очевидно сняты с импровизированной смотровой площадки, видно, что мост упал набок, не задев вторую эстакаду.

В DW пишут, что планируется поменять оба моста. Обломки будут убирать в течение двух месяцев, а затем приступят к строительству новой эстакады. Введение в эксплуатацию запланировано на 2024 год, стоимость проекта – 44 млн евро.

18 октября в Харькове пытались взорвать элеватор. В результате после взрыва зернохранилище было частично разрушено, тем не менее новых попыток взорвать оставшуюся часть уже не предпринимали.

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Видео - AbbruchSchrotti/YouTube