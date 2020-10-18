В Харькове пытались взорвать здание легендарного элеватора, но оно устояло: видео

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В результате взрыва разрушить удалось только часть зернохранилища

Сегодня возле Южного ж/д вокзала Харькова пытались взорвать элеватор – он не использовался с середины 1990-х годов, но сооружение не поддалось, сообщает местный новостной портал Newsroom Kharkov.

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В мэрии города демонтаж старого здания планировали давно – этот день был назначен на сегодня. В Харькове перекрыли часть улиц и изменили маршруты движения общественного транспорта.

В результате после взрыва зернохранилище было частично разрушено, тем не менее новых попыток взорвать оставшуюся часть уже не предпринимали.

Элеватор начал функционировать еще в начале прошлого века, сюда подвозили зерно по железной дороге и в конных повозках. В 70-е годы он стал частью городского Комбината хлебопродуктов № 2, но в 1995 году его остановили и здание начало медленно разрушаться.

В последние годы элеватор пользовался популярностью у руферов (экстремалов, без страховки взбирающихся на высотные конструкции – ред.). В 2016 году тут погиб 22-летний парень, сорвавшийся с высоты вниз.

Видео: Youtube-канал Newsroom Kharkov

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Теги: взрыв, элеватор, Харьков, видео
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