На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв: видео

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Погибших и пострадавших нет

Сегодня ночью на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Об этом сообщает Думская.

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По словам жителей одесского микрорайона Шкодова Гора, около полуночи в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а "через пять минут" люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

По данным полиции, взрыв произошел на трансформаторной подстанции на территории НПЗ, после этого загорелась сухая трава рядом. 

В ГСЧС уточнили, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками, а также помещения трансформаторной подстанции.

Cпасатели на территории Одесского НПЗ

В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировали на площади 500 квадратных метров

Погибших и пострадавших нет.

Видео: Думская

  • 15 мая 2020-го в индустриальном районе Венеции произошел взрыв на химическом заводе.

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Теги: взрыв, спасатели, фото, видео, одесский нпз
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