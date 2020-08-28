На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв: видео

Сегодня ночью на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Об этом сообщает Думская.

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По словам жителей одесского микрорайона Шкодова Гора, около полуночи в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а "через пять минут" люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

По данным полиции, взрыв произошел на трансформаторной подстанции на территории НПЗ, после этого загорелась сухая трава рядом.

В ГСЧС уточнили, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками, а также помещения трансформаторной подстанции.

В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировали на площади 500 квадратных метров

Погибших и пострадавших нет.

Видео: Думская