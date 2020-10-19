Завораживающе. Взрыв элеватора в Харькове – видео с дрона

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На кадрах видно, как бетонное основание харьковского элеватора выстояло после взрыва и обрушения шестиэтажного здания

Видеограф Евгений Хаустов опубликовал видео подрыва здания неработающего элеватора у Южного вокзала в Харькове. Вот Instagram автора видео.

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В начале ролика видно, что за сносом здания наблюдали десятки людей на близлежащих улицах. Затем произошел момент взрыва шестиэтажного красного здания у гигантских бетонных труб.

Строение из красного материала сложилось вертикально, перекрытые улицы заполонило облаком красной пыли. После того, как дымка рассеялась, было видно, что бетонное основание выстояло, хоть и немного покосилось.

  • Вчера в Харькове пытались взорвать элеватор. В результате после взрыва зернохранилище было частично разрушено, тем не менее новых попыток взорвать оставшуюся часть уже не предпринимали.

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Видео – Евгений Хаустов/YouTube

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Теги: взрыв, элеватор, Харьков, южный вокзал
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