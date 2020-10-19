Завораживающе. Взрыв элеватора в Харькове – видео с дрона

Видеограф Евгений Хаустов опубликовал видео подрыва здания неработающего элеватора у Южного вокзала в Харькове. Вот Instagram автора видео.
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В начале ролика видно, что за сносом здания наблюдали десятки людей на близлежащих улицах. Затем произошел момент взрыва шестиэтажного красного здания у гигантских бетонных труб.
Строение из красного материала сложилось вертикально, перекрытые улицы заполонило облаком красной пыли. После того, как дымка рассеялась, было видно, что бетонное основание выстояло, хоть и немного покосилось.
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Видео – Евгений Хаустов/YouTube