В Польше при обезвреживании взорвалась сейсмическая бомба времен Второй мировой – видео

В Польше в процессе обезвреживания сдетонировала самая большая неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

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Бомбу "Tallboy" обнаружили в прошлом году в судоходном канале возле города Свиноуйсьце.

Шансы, что бомба сдетонирует, оценивались как 50%, поэтому все, кто с ней работал, находились на безопасном расстоянии и не пострадали. Около 750 местных жителей были предварительно эвакуированы.

Бомба была сброшена английскими ВВС в 1945 году во время авианалета, в ходе которого был потоплен немецкий тяжелый крейсер "Лютцов".

Бомба длиной шесть метров и весом 5,4 тонны, почти половину которого составляет взрывчатка, находилась на глубине 12 метров.

СПРАВКА. "Tallboy" – британская сейсмическая бомба, предназначенная для разрушения подземных сооружений. Применялась в конце Второй мировой войны для разрушения промышленных и военных объектов Германии, которые было невозможно поразить бомбами обычного типа. Именно этой бомбой были потоплены немецкий линкор "Тирпиц" и тяжелый крейсер "Адмирал Шеер".