В Польше возле порта нашли одну из самых больших неядерных бомб – людей эвакуировали: фото

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Бомбами такого же типа были потоплены линкор Третьего Рейха "Тирпиц" и тяжелый крейсер "Адмирал Шеер"

Водолазы ВМС Польши начали беспрецедентную операцию по обезвреживанию одной из самых больших бомб времен Второй мировой войны – британской пятитонной "Tallboy". Об этом сообщает Polsatnews

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Взрывное устройство было обнаружено в прошлом году во время дноуглубительных работ в судоходном канале Свиноуйсьце возле порта Щецина.

СПРАВКА. Tallboy – британская сейсмическая бомба, предназначенная для разрушения подземных сооружений. Применялась в конце Второй мировой войны для разрушения промышленных и военных объектов Германии, которые было невозможно поразить бомбами обычного типа. Именно этой бомбой были потоплены немецкий линкор "Тирпиц" и тяжелый крейсер "Адмирал Шеер".

В районе канала установили ​​2,5-километровую зону безопасности, а работу порта приостановили на время операции. Также около 750 жителей были эвакуированы из своих домов: операция по обезвреживанию боеголовки может длиться до пяти дней.

Rozpoczęła się operacja neutralizacji bomby lotniczej "#Tallboy" – największego niewybuchu znalezionego w historii...

Опубликовано Marynarka Wojenna RP Понедельник, 12 октября 2020 г.

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Теги: польша, бомба, tallboy, обезвреживание
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