В Польше возле порта нашли одну из самых больших неядерных бомб – людей эвакуировали: фото

Водолазы ВМС Польши начали беспрецедентную операцию по обезвреживанию одной из самых больших бомб времен Второй мировой войны – британской пятитонной "Tallboy". Об этом сообщает Polsatnews.

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Взрывное устройство было обнаружено в прошлом году во время дноуглубительных работ в судоходном канале Свиноуйсьце возле порта Щецина.

СПРАВКА. Tallboy – британская сейсмическая бомба, предназначенная для разрушения подземных сооружений. Применялась в конце Второй мировой войны для разрушения промышленных и военных объектов Германии, которые было невозможно поразить бомбами обычного типа. Именно этой бомбой были потоплены немецкий линкор "Тирпиц" и тяжелый крейсер "Адмирал Шеер".

В районе канала установили ​​2,5-километровую зону безопасности, а работу порта приостановили на время операции. Также около 750 жителей были эвакуированы из своих домов: операция по обезвреживанию боеголовки может длиться до пяти дней.

Rozpoczęła się operacja neutralizacji bomby lotniczej "#Tallboy" – największego niewybuchu znalezionego w historii... Опубликовано Marynarka Wojenna RP Понедельник, 12 октября 2020 г.

Od dziś do 16 października żołnierze #WojskoPolskie prowadzić będą neutralizację największej bomby lotniczej #Tallboy znalezionej na dnie Kanału Piastowskiego. W operację zaangażowane będą wszystkie jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. pic.twitter.com/3iIluTPJwh — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 12, 2020

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