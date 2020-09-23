В Исландии от ледника откололся бомбардировщик ВВС США — фото

В 1944 году B-17 Flying Fortress летел в Англию после дозаправки в Исландии, однако самолет попал в снежную бурю и разбился

Американский бомбардировщик B-17 Flying Fortress времен Второй мировой войны оттаял от ледника Эйяфьятлайокудль в Исландии. В 1944 году самолет летел в Англию после дозаправки в исландском аэропорту Кефлавик, однако он врезался в ледник из-за снежной бури. Об этом сообщает Daily Mail.

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После авиакрушения ледник начал постепенно поглощать самолет, он пробыл в нем на протяжении 76 лет.

Сейчас B-17 постепенно начинает отмерзать из-за таяния вечных льдов, вызванного глобальным потеплением.

Местные жители нашли бомбардировщик на прошлой неделе. Они считают, что властям не следует убирать бомбардировщик даже после того, как он отпал от ледника. По их мнению, это туристическая достопримечательность, которая "способна дать захватывающий взгляд на прошлое".

В 1944 году бомбардировщик ВВС США B-17 Flying Fortress влетел в ледник Эйяфьятлайокудль на юге Исландии. Самолет упал на мягкий снег, одно крыло оторвалось, а двигатели загорелись, однако все 10 членов экипажа чудом выжили. Военные не знали, где находятся, а также не могли послать сигнал бедствия в ВВС США. Через два дня они покинули ледник и направились в близлежащую долину. Там им помогли фермеры.

не знали, где находятся, а также не могли послать сигнал бедствия в ВВС США. Через два дня они покинули ледник и направились в близлежащую долину. Там им помогли фермеры. В 2010 году из-за извержений вулкана Эйяфьятлайокудль, возле которого нашли самолет, почти по всей Европе было отменены авиарейсы на две недели.

Станислав Стороженко

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