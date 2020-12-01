Разрушился легендарный телескоп Аресибо: 900-тонная платформа пробила чашу – видео

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В Пуэрто-Рико разрушился легендарный телескоп Аресибо: 900-тонная платформа-излучатель сорвалась с опорных башен и рухнула на чашу рефлектора диаметром около 305 метров. Об этом сообщает Space.com.

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Первое сообщение о происшествии опубликовала Дебора Марторелл из Американского метеорологического общества. На одном фото видно, как выглядела платформа до обрушения, на другом – платформы нет, как и тросов, которыми она крепилась к трем опорным башням.

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На кадрах с дрона, опубликованных пользователем D.A.S. DRONES Perez в YouTube, видно, что платформа пробила дыру в чаще, есть вмятины, а часть круга фактически оказалась отрезанной по хорде.

Физик из обсерватории Аресибо Жонатан Фридман, живущий неподалеку, сказал, что слышал громкий грохот, похожий на звуки лавины или землетрясения. Он также подтвердил, что обломились лишь концы опорных башен, к которой была прикреплена платформа.

Обрушение не стало неожиданным, поскольку телескоп с августа находился в аварийном состоянии. В ноябре его решили выводить из эксплуатации, поскольку был риск "катастрофического обрушения". Однако сегодняшнее событие все равно расстроило ученых.

"Какой печальный день для мировой астрономии, планетологии и одного из самых знаковых телескопов всех времен", – написал в Twitter Томас Цюрбухен, заместитель администратора NASA по вопросам науки.

СПРАВКА. Открытие обсерватории состоялось 1 ноября 1963 года. Диаметр рефлектора телескопа, расположенного в естественной карстовой воронке, составляет 304,8 м. Он был составлен из 38 778 перфорированных алюминиевых пластин размером примерно 1×2 м, которые уложены на сетку из стальных тросов. 900-тонный облучатель антенны был подвижным и подвешеннным на 18 тросах к трем башням, а наведение телескопа на заданную точку неба осуществлялось путем перемещения облучателя.

16 ноября 1974 года отсюда было отправлено "Послание Аресибо" – 169-секундный радиосигнал на длине волны 12,6 см в направлении шарового звездного скопления М13 в 25 000 св. лет в созвездии Геркулеса.

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Теги: телескоп, обрушение, Аресибо
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