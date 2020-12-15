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Черный песок. Япония открыла капсулу с образцами далекого астероида Рюгу – первое фото

15.12.2020, 09:17
Черный песок. Япония открыла капсулу с образцами далекого астероида Рюгу – первое фото - Фото
В Австралии нашли капсулу с материалом астероида в 300 млн км от нас (Фото 4 - Twitter - Japan Aerospace Exploration Agency)

В Японии вскрыли капсулу японского аппарата Хаябуса-2, который собирал образцы астероида Рюгу. Об этом сообщает Японское космическое агентство (JAXA).

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Открытие контейнера произошло через неделю после того, как зонд сбросил капсулу, которая приземлилась в австралийской пустыне, а затем была отправлена ​​в Японию. Ученые обнаружили гранулированный образец черного песка, который, как считается, был получен из астероида Рюгу.

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Отмечается, что эта пыль была обнаружена во внешней оболочке капсулы, за пределами основных камер. Специалисты JAXA продолжат открывать контейнер, возьмут пробу образцов и проанализирует ее.

  • Хаябуса-2 запустили с космодрома в Японии в 2014 году, чтобы собрать пробы на астероиде Рюгу, расположенном в 300 млн км от Земли. Рюгу – астероид класса С, которые могут содержать элементы первобытного состояния Солнечной системы.
  • Зонд прибыл к астероиду в 2018 году. Исследование продлилось полтора года, а сама миссия заняла 2182 дня.
  • 6 декабря 2020-го капсула зонда приземлилась в Австралии.

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Марк Сировой
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