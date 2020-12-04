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Китайский аппарат Chang'e 5 прислал цветную панораму Луны – фото

04.12.2020, 08:30
Китайский аппарат Chang'e 5 прислал цветную панораму Луны – фото - Фото
Cnahge 5 (фото - CNSA, CLEP)

Китайский аппарат Chang'e 5 прислал цветное панорамные фото Луны. Об этом сообщает Space.com.

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Отмечается, что фотография была сделана во время приземления аппарата. На кадрах видно, как нога аппарата вонзилась в рыхлую поверхность пика Рюмкера во время посадки. Также виды камни, лунный грунт, небольшие кратеры и другие пики на дальнем плане.

В издании пишут, что панорамная камера аппарата состоит из двух камер, которые установлены на вращающейся платформе. Она предназначена для топографической съемки места посадки.

  • В январе 2019-го Chang'e-4 приземлился на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, который сделал это. Он работает до сих пор, значительно перевыполнив миссию.
  • 23 ноября 2020-го Китай запустил зонд Chang'e-5 для сбора лунного материала. 1 декабря в 17:11 по Киеву посадочный модуль успешно сел в запланированном районе спутника Земли: ~51,8° з.д. и 43,1° с.ш. Зонд уже пробурил поверхность Луны и набрал грунта для передачи на Землю – смотрите видео.

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Марк Сировой
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Китай Луна фото Chang'e 5

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