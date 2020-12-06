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В Австралии нашли капсулу с материалом астероида в 300 млн км от нас – фото

06.12.2020, 11:30
В Австралии нашли капсулу с материалом астероида в 300 млн км от нас – фото - Фото
В Австралии нашли капсулу с материалом астероида в 300 млн км от нас (Фото - Twitter - Japan Aerospace Exploration Agency)

В Австралии приземлилась капсула зонда Hayabusa-2 японского Агентства аэрокосмических исследований, в которой содержатся образцы пород астероида Рюгу. Об этом в Twitter сообщает Космическое агентство Австралии. 

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Капсула упала на полигоне Вумера, расположенном около одноименного города в штате Южная Австралия.

Hayabusa-2 запустили с космодрома в Японии в 2014 году, чтобы собрать пробы на астероиде Рюгу, расположенном в 300 млн км от Земли. Рюгу – астероид класса С, которые могут содержать элементы первобытного состояния Солнечной системы. 

Зонд прибыл к астероиду в 2018 году. Исследование продлилось полтора года, а сама миссия заняла 2182 дня.

Владислав Сердюк
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