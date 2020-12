Черная тень бежит по Земле. Как выглядело полное солнечное затмение из космоса – анимация

Появилось анимационное видео из космоса единственного в 2020 году полного солнечного затмения.

Анимацию получили из снимков спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). На ней видно, как тень от Луны движется от Тихого океана через Чили и Аргентину в Атлантику. Именно в этих регионах можно было наблюдать с Земли затмение.

Today's total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon's shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW