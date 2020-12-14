Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
14.12.2020, 21:37

Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото

1 / 9
Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото
Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото
Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фотоЕдинственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото

Сегодня, 14 декабря, произошло единственное в 2020 году полное солнечное затмение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вживую его могли видеть жители Чили и Аргентины. В других странах за этим явлением можно было наблюдать онлайн, благодаря трансляциям NASA и СМИ.

В течение 24 минут Луна проходила перед солнечным диском и чуть больше, чем на две минуты, полностью затмила Солнце.

Частичное затмение было видно из более широкой области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды.

Следующие полные солнечные затмения можно будет наблюдать в Антарктиде (декабрь 2021), Индонезии и Австралии (апрель 2023), США и Канаде (апрель 2024), Южной Европе и Гренландии (август 2026), а также в большей части Северной Африки и Ближнего Востока (август 2027).

  • 21 июня состоялось кольцеобразное солнечное затмение: смотрите фото явления.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: затмение, солнце, чили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
Материалы по теме
Единственное в 2020 году. Сегодня состоится полное солнечное затмение – трансляция
Мир Единственное в 2020 году. Сегодня состоится полное солнечное затмение – трансляция
На Солнце меняется погода. Ученые ожидают 11-летний цикл повышенной активности
Мир На Солнце меняется погода. Ученые ожидают 11-летний цикл повышенной активности
Популярное
фото/видео
Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото
Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото
Лавовый фонтан. В Италии произошло извержение самого высокого вулкана Европы – фото, видео
Лавовый фонтан. В Италии произошло извержение самого высокого вулкана Европы – фото, видео 15:56
В пригороде Вашингтона взорвали отель – видео с разных ракурсов
В пригороде Вашингтона взорвали отель – видео с разных ракурсов 15:23
Россияне запустили в космос тяжелую ракету "Ангара-А5". Впервые с 2014-го – видео и фото
Россияне запустили в космос тяжелую ракету "Ангара-А5". Впервые с 2014-го – видео и фото 12:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 