Единственное в 2020 году. Как чилийцы наблюдали затмение Солнца: фото

Сегодня, 14 декабря, произошло единственное в 2020 году полное солнечное затмение.

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Вживую его могли видеть жители Чили и Аргентины. В других странах за этим явлением можно было наблюдать онлайн, благодаря трансляциям NASA и СМИ.

В течение 24 минут Луна проходила перед солнечным диском и чуть больше, чем на две минуты, полностью затмила Солнце.

Частичное затмение было видно из более широкой области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды.

Следующие полные солнечные затмения можно будет наблюдать в Антарктиде (декабрь 2021), Индонезии и Австралии (апрель 2023), США и Канаде (апрель 2024), Южной Европе и Гренландии (август 2026), а также в большей части Северной Африки и Ближнего Востока (август 2027).