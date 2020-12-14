Единственное в 2020 году. Сегодня состоится полное солнечное затмение – трансляция

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В понедельник 14 декабря состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Об этом сообщает Space.com.

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Полное солнечное затмение смогут наблюдать жители южной части Тихого и Атлантического океанов, Чили и Аргентины. Частичное затмение будет видно из более широкой области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды.

Ожидается, что частичное затмение начнется в 08:33 EST (15:33 по Киеву). Полная фаза затмения впервые будет видна почти через час –  в 9:32 EST (16:32). Полное затмение будет иметь ширину примерно 90 километров и должно пройти на восток через Чили и Аргентину.

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Максимальное затмение ожидается в 11:13 EST (18:13). Это случится к северо-западу от деревни и муниципалитета Сьерра-Колорада в Аргентине.

Полное солнечное затмение завершит свое шествие по Земле в 12:54 EST (19:54). Наблюдать частичное солнечное затмение земляне смогут до 13:53 EST (20:53).

СПРАВКА. Во время солнечного затмения Луна полностью или частично перекрывает Солнце от наблюдателя на Земле. 
  • 21 июня состоялось кольцеобразное солнечное затмение: смотрите фото явления.

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Теги: Луна, видео, трансляция, солнце, онлайн, солнечное затмение, затмение
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