Единственное в 2020 году. Сегодня состоится полное солнечное затмение – трансляция

В понедельник 14 декабря состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Об этом сообщает Space.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полное солнечное затмение смогут наблюдать жители южной части Тихого и Атлантического океанов, Чили и Аргентины. Частичное затмение будет видно из более широкой области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды.

Ожидается, что частичное затмение начнется в 08:33 EST (15:33 по Киеву). Полная фаза затмения впервые будет видна почти через час – в 9:32 EST (16:32). Полное затмение будет иметь ширину примерно 90 километров и должно пройти на восток через Чили и Аргентину.

Смотрите также: Гигантская тень на Земле. В NASA показали солнечное затмение из космоса – фото

Максимальное затмение ожидается в 11:13 EST (18:13). Это случится к северо-западу от деревни и муниципалитета Сьерра-Колорада в Аргентине.

Полное солнечное затмение завершит свое шествие по Земле в 12:54 EST (19:54). Наблюдать частичное солнечное затмение земляне смогут до 13:53 EST (20:53).

СПРАВКА. Во время солнечного затмения Луна полностью или частично перекрывает Солнце от наблюдателя на Земле.

21 июня состоялось кольцеобразное солнечное затмение: смотрите фото явления.

Читайте также: Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship