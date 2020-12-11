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11.12.2020, 16:18

Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship

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Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship
Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship
Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля StarshipМаск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship

Американский бизнесмен Илон Маск осмотрел место крушения прототипа SN8 космического корабля StarShip, который разрабатывается его компанией SpaceX. Кадры опубликовали американский фотограф Джек Бэйера, NASASpaceflight и в аккаунте острова Южный Падре, неподалеку от которого проходил запуск.

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На фотографиях Маск осматривает место крушения у гигантского переднего обломка в окружении нескольких людей. На одном из кадров он заметил фотографа и помахал в объектив. А на этом, кажется, к Маску побежала собачка:

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На других фотографиях с места крушения видно, что передняя часть корабля оторвалась, помята, но при этом целая. Другие обломки – более мелкие и помятые.

На фотографиях Spadre также видно, что во время аварии перевернулся трейлер, который стоял рядом с местом неудавшейся посадки.

  • 10 декабря прототип космического корабля Starship SN8 разбился при посадке после первого высотного полета с запланированными маневрами. По словам Маска, это случилось из-за низкого давления в топливном посадочном баке.
  • Команда SpaceX назвала тест "прекрасным". Маск заявил, что компания получила все необходимые данные и написал: "Марс, мы идем!". Следующим будут тестировать прототип Starship SN9.

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Теги: Илон Маск, starship
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