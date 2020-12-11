Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship

Американский бизнесмен Илон Маск осмотрел место крушения прототипа SN8 космического корабля StarShip, который разрабатывается его компанией SpaceX. Кадры опубликовали американский фотограф Джек Бэйера, NASASpaceflight и в аккаунте острова Южный Падре, неподалеку от которого проходил запуск.
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На фотографиях Маск осматривает место крушения у гигантского переднего обломка в окружении нескольких людей. На одном из кадров он заметил фотографа и помахал в объектив. А на этом, кажется, к Маску побежала собачка:
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На других фотографиях с места крушения видно, что передняя часть корабля оторвалась, помята, но при этом целая. Другие обломки – более мелкие и помятые.
На фотографиях Spadre также видно, что во время аварии перевернулся трейлер, который стоял рядом с местом неудавшейся посадки.
December 11, 2020
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