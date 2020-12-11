Киев с высоты 786 км: спутники Евросоюза сделали подробные фото столицы Украины из космоса

Европейское космическое агентство (ESA) показало, как с высоты 786 км из космоса выглядит Киев. Изображения получены со спутников Евросоюза Sentinel-2.
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Разрешение оригинального изображения (~600 Мб в формате TIFF) – примерно 10 м на пиксель.
В ролике ESA сообщили, что столица Украины занимает общую площадь около 840 кв. км, где проживают "около трех миллионов человек".
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На снимке видно также "цветение" водорослей на Киевском море – крупном водохранилище длиной 110 км и шириной 12 км, которое в основном используется для орошения и производства гидроэлектроэнергии, а также для промышленного и общественного потребления. Такое явление происходит в условиях избытка питательных веществ, который часто вызван загрязнением водоема сточными водами или удобрениями от сельского хозяйства.
"Сельское хозяйство – крупнейшая экспортная отрасль Украины, где более 40 млн га с/х земель, которые покрывают 70% территории страны", – добавили в ролике.
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