SpaceX запускает в космос "золотой домик" Майкла Фрейлиха: что это и для чего – трансляция

Сегодня, 21 ноября в 19:17 по киевскому времени, с площадки SLC-4E на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX с новейшим спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-6.

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Sentinel-6 (Jason-CS) входит в Copernicus – программу Еврокомиссии по глобальному, непрерывному, автономному, высококачественному и широкодиапазонному мониторингу поверхности Земли.

Грубо говоря, это космический высотомер, совместно разработанный специалистами из Европы (ESA, CNES, EUMETSAT) и США (NASA, NOAA). Он основан на наследии евроспутников Sentinel-3 (первый запущен в 2016-м) и CryoSat-2 (в 2010-м), американо-французских TOPEX/Poseidon (1992—2005), Jason-1 (2002—2013), Jason-2 (2008—2019) и Jason-3 (запущен в 2016-м).

Sentinel-6 – не один, а два идентичных спутника: Sentinel-6А Michael Freilich и Sentinel-6B, которые спроектированы и собраны консорциумом из 58 компаний под управлением Airbus Defence and Space (ФРГ). Запуск второго запланирован на 2025 год. Первый аппарат назван в честь д-ра Майкла Фрейлиха, экс-директора отдела наук о Земле в NASA.

Цель миссии

В среднем с 1993 по 2018 год уровень океана поднялся на 3,2 мм, но в этой тенденции есть региональные различия. За счет данных со спутников ученые подтвердили, что скорость среднего повышения уровня моря сейчас вдвое выше, чем в начале века.

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Благодаря этому проекту человечество получит новые знания и уточнит уже известные данные о роли океана в изменении климата. Появится более четкое понимание, как техногенная деятельность влияет на "здоровье" Мирового океана.

Sentinel-6 как минимум до 2030-го продолжат измерять c высочайшей точностью изменения топографии океана (в том числе рек и озер), – то, что непрерывно делается с 1992 года.

Данные программы помогут отследить формирование ураганов (в динамике измеряется высота волн и скорость ветра) и предсказать в режиме, близком к реальному времени, направление, куда могут пойти штормы. Это критически важно для адаптации прибрежных районов и малых островов, а также для оказания им помощи.

Какая аппаратура на борту

Ключевая полезная нагрузка аппарата, его "сердце", – альтиметр POSEIDON-4, сканирующий поверхность радаром с синтезированной апертурой. Конструкция адаптирована для чередования режимов SAR и LRM.

От NASA в спутнике – усовершенствованный микроволновый радиометр AMR-C. Водяной пар в атмосфере влияет на скорость прохождения импульсов радара и, следовательно, на оценку высоты поверхности моря. AMR-C учитывает этот пар для корректировки измерений.

СПРАВКА. Масса Sentinel-6А – 1191 кг (включая 230 кг топлива), габариты – 2,35×4,17×5,13 м. Потребляемая мощность ~891 Вт, питание – два Li-ion-аккумулятора по 108 А•ч от солнечных панелей с минимальной мощностью 850 Вт в конце срока службы (примерно 5,5 года). Передача данных – 1200 Гбит/сутки, накопитель на борту – 496 Гбит в начале миссии. Орбита аппарата – низкая околоземная, полярная, не солнечно-синхронная, высота – 1336 км с наклонением 66°. Она позволяет каждые 10 суток картографировать 95% свободного ото льда океана.

Также США поставили прибор для исследования атмосферы по методу GPS-радиозатмения: Sentinel-6 будет принимать сигнал от спутника GPS, который проходит по касательной через атмосферу и по пути преломляется; величина преломления зависит от температуры и концентрации водяного пара. За счет этого можно почти мгновенно узнать состояния атмосферы в области измерений.

На аппарате также приемник DORIS французской гражданской системы и набор лазерных ретрорефлекторов LRA – для определения орбиты и позиционирования с точностью до сантиметра.

Запасной стрим на запуск.

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