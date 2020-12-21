UA

Впервые за 400 лет. Сегодня – слияние Юпитера и Сатурна: как посмотреть и сфотографировать видео

21.12.2020, 09:26
Слияние Юпитеа и Стаурна (фото - NASA)
Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн
Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео

Сегодня, 21 декабря, на ночном небе будет Большое слияние Юпитера и Сатурна: с Земли планеты будут выглядеть наиболее близко друг к другу за последние 400 лет. Об этом сообщает NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Планеты можно будет легко увидеть без специального оборудования, их можно сфотографировать на цифровые зеркальные камеры и многие мобильные телефоны, говорят в NASA. Вот несколько советов:

Для наблюдения

– Найдите место с беспрепятственным обзором неба, например, поле или парк. Юпитер и Сатурн – яркие, поэтому их можно увидеть даже из большинства городов.

– Через час после заката взгляните на Юго-Запад. Юпитер будет выглядеть как яркая звезда и будет хорошо виден. Сатурн будет чуть менее ярким и появится немного выше.

Смотрите также: Черная тень бежит по Земле. Как выглядело солнечное затмение из космоса: кадры со спутника

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

– Планеты можно увидеть невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, вы сможете увидеть четыре больших луны Юпитера.

Для снимков на фотоаппарат

– Установите фокус на Бесконечность (Infinity, режим ручной фокусировки), чтобы планеты были четкими. Применяйте широкую диафрагму, чтобы пропускать максимальное количество света.

– Если у вас есть штатив, он поможет вам делать длинные выдержки. Если нет, вы все равно можете делать отличные снимки с короткой выдержкой (<1/4 секунды). Если в вашей камере или объективе есть стабилизатор изображения, убедитесь, что он включен.

– Если на фотографиях видно, что камера неустойчива, уменьшите выдержку. Можно также настроить камеру на несколько экспозиций и сделать серию фотографий. Некоторые из них будут размытыми из-за дрожания камеры, но некоторые могут быть резкими.

– Если вы используете телеобъектив на 200 мм, вы сможете увидеть четыре ярких луны Юпитера на короткой выдержке. Кольца Сатурна обычно нуждаются в более длинном объективе или телескопе для четкого разрешения.

– Чтобы запечатлеть Юпитер и Сатурн как резкие точки при использовании штатива, используйте выдержку до нескольких секунд. Если вы используете широкоугольный объектив, вы можете использовать более длинную выдержку.

Юпитер и Сатурн можно будет также запечатлеть и на современные телефоны, однако в этом случае не стоит рассчитывать на детализацию. В NASA советуют включать ночной режим и выдержку до 30 секунд при использовании штатива.

Читайте также: На южном полюсе Марса появился рождественский ангел и сердце: фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
nasa космос сатурн юпитер слияние

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 