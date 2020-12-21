Сегодня, 21 декабря, на ночном небе будет Большое слияние Юпитера и Сатурна: с Земли планеты будут выглядеть наиболее близко друг к другу за последние 400 лет. Об этом сообщает NASA.

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Планеты можно будет легко увидеть без специального оборудования, их можно сфотографировать на цифровые зеркальные камеры и многие мобильные телефоны, говорят в NASA. Вот несколько советов:

Для наблюдения

– Найдите место с беспрепятственным обзором неба, например, поле или парк. Юпитер и Сатурн – яркие, поэтому их можно увидеть даже из большинства городов.

– Через час после заката взгляните на Юго-Запад. Юпитер будет выглядеть как яркая звезда и будет хорошо виден. Сатурн будет чуть менее ярким и появится немного выше.

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– Планеты можно увидеть невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или небольшой телескоп, вы сможете увидеть четыре больших луны Юпитера.

Для снимков на фотоаппарат

– Установите фокус на Бесконечность (Infinity, режим ручной фокусировки), чтобы планеты были четкими. Применяйте широкую диафрагму, чтобы пропускать максимальное количество света.

– Если у вас есть штатив, он поможет вам делать длинные выдержки. Если нет, вы все равно можете делать отличные снимки с короткой выдержкой (<1/4 секунды). Если в вашей камере или объективе есть стабилизатор изображения, убедитесь, что он включен.

– Если на фотографиях видно, что камера неустойчива, уменьшите выдержку. Можно также настроить камеру на несколько экспозиций и сделать серию фотографий. Некоторые из них будут размытыми из-за дрожания камеры, но некоторые могут быть резкими.

– Если вы используете телеобъектив на 200 мм, вы сможете увидеть четыре ярких луны Юпитера на короткой выдержке. Кольца Сатурна обычно нуждаются в более длинном объективе или телескопе для четкого разрешения.

– Чтобы запечатлеть Юпитер и Сатурн как резкие точки при использовании штатива, используйте выдержку до нескольких секунд. Если вы используете широкоугольный объектив, вы можете использовать более длинную выдержку.

Юпитер и Сатурн можно будет также запечатлеть и на современные телефоны, однако в этом случае не стоит рассчитывать на детализацию. В NASA советуют включать ночной режим и выдержку до 30 секунд при использовании штатива.

14 декабря произошло полное солнечное затмение. Смотрите, как наблюдали за явлением в Чили.

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Марк Сировой

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