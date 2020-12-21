На южном полюсе Марса появился рождественский ангел и сердце: фото

В южном полушарии Марса наступило лето – лед растаял и под ним обнаружилось удивительное изображение рождественского ангела с сердцем. Такой снимок в декабре сделало Европейское космическое агентство, говорится в пресс-релизе организации.

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Как утверждают исследователи, зачастую все изображения, появляющиеся на марсианской поверхности, возникают там из-за пылевых бурь. Но в этом случае, полагают ученые, причина в другом: вероятно, однажды в планету врезался метеорит, а после – эрозия, удары астероидов и ураганные ветры постепенно сделали этот кратер видимым на поверхности.

"По мере того, как к нам приближаются рождественские праздники, даже наши соседи с другой планеты проникаются его духом,о чем свидетельствует идеальная пара этих рождественских силуэтов", говорится в сообщении.

18 декабря стало известно, что NASA разрабатывает новый тип космических аппаратов для изучения Марса – собак-роботов Mars Dogs.

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Дарья Мостовая

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