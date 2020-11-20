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Марсоход NASA записал звуки во время полета в космосе: их можно послушать – аудио

20.11.2020, 14:59
Марсоход NASA записал звуки во время полета в космосе: их можно послушать – аудио - Фото
Марсоход NASA Perseverance (модель - NASA)

Марсоход Perseverance должен приземлиться на Красной планете в феврале 2021-го, где он, в частности, начнет искать признаки древней микробной жизни

Марсоход NASA Mars 2020 Perseverance записал звуки полета космического корабля в межпланетном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Данные для 60-секундного аудиофайла были собраны 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона, которые должны будут помочь зафиксировать запланированное на следующий год приземление аппарата на Красной планете.

Отмечается, что микрофон улавливал тонкие звуки  работы механизмов Preseverance во время межпланетного полета.

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Планируется, что марсоход вместе с вертолетом Ingenuity Mars на борту должны войти в атмосферу Красной планеты 18 февраля 2021 года и совершить посадку в кратере Джезеро.

Миссия направлена на изучение астробиология, в том числе на поиск признаков древней микробной жизни.

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Марк Сировой
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