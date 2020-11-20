Марсоход NASA записал звуки во время полета в космосе: их можно послушать – аудио
Марсоход Perseverance должен приземлиться на Красной планете в феврале 2021-го, где он, в частности, начнет искать признаки древней микробной жизни
Марсоход NASA Mars 2020 Perseverance записал звуки полета космического корабля в межпланетном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
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Данные для 60-секундного аудиофайла были собраны 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона, которые должны будут помочь зафиксировать запланированное на следующий год приземление аппарата на Красной планете.
Отмечается, что микрофон улавливал тонкие звуки работы механизмов Preseverance во время межпланетного полета.
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Планируется, что марсоход вместе с вертолетом Ingenuity Mars на борту должны войти в атмосферу Красной планеты 18 февраля 2021 года и совершить посадку в кратере Джезеро.
Миссия направлена на изучение астробиология, в том числе на поиск признаков древней микробной жизни.
- 30 июля 2020-го на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с новым марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity.
- В первые часы после старта у марсианской миссии NASA случилось небольшое ЧП: корабль с марсоходом замерз в космосе в тени Земли и перешел в безопасный режим работы. Позднее функциональность аппарата вернулась к номинальным показателям.
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