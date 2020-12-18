NASA хочет отправить на Марс стаю собак-роботов – фото концептов

NASA разрабатывает новый тип космических аппаратов для изучения Марса – собак-роботов Mars Dogs. Проект представили сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA на конференции Американского геофизического общества (AGU).

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В ревью презентации отмечается, что современные автономные космические аппараты являются колесными, что делает их менее эффективными: они могут ездить в основном по равнинному пологому рельефу, а езда под большим уклоном грозит опрокидыванием. Собаки-роботы должны решить проблему проходимости: они смогут преодолевать трудные рельефы и быстро восстанавливаться после сбоев, пишут ученые.

Сообщается, что Mars Dogs разрабатываютcя на основе маневренного четвероногого робота Spot от Boston Dynamics. "Марсианских собак" наделят высокоуровневым искусственным интеллектом Nebula, они будут в 12 раз легче и в 38 раз быстрее аппарата Preseverance, который работает на Марсе сейчас.

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В NASA рассчитывают, что Mars dogs будут работать в связке из трех собак: один Alpha-MD будет оснащен полезной нагрузкой для исследований глубоких пещер, а два Tether-MD будут вспомогательными. Mars Dogs будут работать в синергии, чтобы выполнять задачи, которые не могут быть выполнены одним роботом, отмечают ученые.

Идеальным местом для запуска собак-роботов являются лавовые трубы на юго-восточном склоне холма Павонис в регионе Фарсида на Марсе, отмечают в NASA. В этом регионе есть доступ к недрам Марса, где могут храниться свидетельства прошлой или существующей жизни на Марсе, а также может быть потенциальное убежище для будущих колонизаторов. Испытать собак-роботов планируют в лавовых трубах Северной Калифорнии – среде, схожей с вулканическими пещерами на Марсе.

2 декабря американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX сможет высадить людей на Марс к 2026 году, при благоприятных обстоятельствах это удастся сделать даже к 2024 году.

10 декабря прототип "марсианского" космического корабля Starship SN8 разбился при посадке после первого высотного полета с запланированными маневрами. По словам Маска, это случилось из-за низкого давления в топливном посадочном баке.

Команда SpaceX назвала тест "прекрасным". Маск заявил, что компания получила все необходимые данные и написал: "Марс, мы идем!". Следующим будут тестировать прототип Starship SN9.

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Марк Сировой

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