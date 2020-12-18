UA

NASA хочет отправить на Марс стаю собак-роботов – фото концептов

18.12.2020, 16:59
NASA хочет отправить на Марс стаю собак-роботов – фото концептов - Фото
Марс (иллюстративное фото - deposiphotos.com)

NASA разрабатывает новый тип космических аппаратов для изучения Марса – собак-роботов Mars Dogs. Проект представили сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA на конференции Американского геофизического общества (AGU).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ревью презентации отмечается, что современные автономные космические аппараты являются колесными, что делает их менее эффективными: они могут ездить в основном по равнинному пологому рельефу, а езда под большим уклоном грозит опрокидыванием. Собаки-роботы должны решить проблему проходимости: они смогут преодолевать трудные рельефы и быстро восстанавливаться после сбоев, пишут ученые.

Сообщается, что Mars Dogs разрабатываютcя на основе маневренного четвероногого робота Spot от Boston Dynamics. "Марсианских собак" наделят высокоуровневым искусственным интеллектом Nebula, они будут в 12 раз легче и в 38 раз быстрее аппарата Preseverance, который работает на Марсе сейчас.

Читайте также: "Полная загадка". NASA увидело необъяснимое поведение гигантского темного пятна на Нептуне

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

В NASA рассчитывают, что Mars dogs будут работать в связке из трех собак: один Alpha-MD будет оснащен полезной нагрузкой для исследований глубоких пещер, а два Tether-MD будут вспомогательными. Mars Dogs будут работать в синергии, чтобы выполнять задачи, которые не могут быть выполнены одним роботом, отмечают ученые.

Идеальным местом для запуска собак-роботов являются лавовые трубы на юго-восточном склоне холма Павонис в регионе Фарсида на Марсе, отмечают в NASA. В этом регионе есть доступ к недрам Марса, где могут храниться свидетельства прошлой или существующей жизни на Марсе, а также может быть потенциальное убежище для будущих колонизаторов. Испытать собак-роботов планируют в лавовых трубах Северной Калифорнии – среде, схожей с вулканическими пещерами на Марсе.

  • 10 декабря прототип "марсианского" космического корабля Starship SN8 разбился при посадке после первого высотного полета с запланированными маневрами. По словам Маска, это случилось из-за низкого давления в топливном посадочном баке.
  • Команда SpaceX назвала тест "прекрасным". Маск заявил, что компания получила все необходимые данные и написал: "Марс, мы идем!". Следующим будут тестировать прототип Starship SN9.

Читайте также: Маск приветливо машет рукой. Появились фото обломков корабля Starship

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
nasa собака Марс космос робот марсоход

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 