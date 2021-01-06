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Ким Чен Ын признал провал пятилетнего экономического плана Северной Кореи

06.01.2021, 18:19
Ким Чен Ын признал провал пятилетнего экономического плана Северной Кореи - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA-EFE/KCNA)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что его пятилетний экономический план не достиг поставленных целей почти во всех секторах. Об этом он заявил на открытии съезда правящей в КНДР Рабочей партии, передает BBC.

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Северная Корея закрыла границы в январе прошлого года для предотвращения распространения COVID-19, это оставило ее отрезанной от Китая. Торговля между двумя странами упала примерно на 80%. Тайфуны и наводнения привели к разрушению домов и посевов в КНДР.

В выступлении Ким сказал, что пятилетняя стратегия, о которой он объявил в 2016 году, абсолютно недостижима почти во всех секторах, и необходимо "смело признавать ошибки".

Он призвал к большей самостоятельности и похвалил партийных работников за борьбу с угрозой коронавируса. 

Ожидается, что на этом же съезде лидер КНДР представит новый пятилетний экономический план.

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Наталия Медведева
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