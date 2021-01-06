Ким Чен Ын признал провал пятилетнего экономического плана Северной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что его пятилетний экономический план не достиг поставленных целей почти во всех секторах. Об этом он заявил на открытии съезда правящей в КНДР Рабочей партии, передает BBC.
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Северная Корея закрыла границы в январе прошлого года для предотвращения распространения COVID-19, это оставило ее отрезанной от Китая. Торговля между двумя странами упала примерно на 80%. Тайфуны и наводнения привели к разрушению домов и посевов в КНДР.
В выступлении Ким сказал, что пятилетняя стратегия, о которой он объявил в 2016 году, абсолютно недостижима почти во всех секторах, и необходимо "смело признавать ошибки".
Он призвал к большей самостоятельности и похвалил партийных работников за борьбу с угрозой коронавируса.
Ожидается, что на этом же съезде лидер КНДР представит новый пятилетний экономический план.
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