Российские дипломаты и их семьи уезжали из Северной Кореи на самоходной дрезине – видео
26.02.2021, 09:34
Фото - МИД РФ
Восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей возвращались в Россию на самоходной дрезине. Об этом сообщается в Facebook Министерства иностранных дел РФ.
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Как пишут в МИД РФ – единственным "двигателем" дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Отмечается, что "всю эту конструкцию" пришлось толкать по железной дороге больше километра.
Причина, по которой группа дипсотрудников ехала до границы на тележке – закрытые границы и прекращение пассажирского сообщения в КНДР, пояснили в российском МИД.
- 8 февраля Швеция, Германия и Польша приняли решение о высылке трех российских дипломатов в ответ на подобные меры со стороны РФ.
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