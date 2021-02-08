Зеркальные меры. Швеция, Германия и Польша выслали по одному российскому дипломату

Швеция, Германия и Польша приняли решение о высылке российских дипломатов в ответ на подобные меры со стороны РФ. Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран в Twitter.

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Государства объявили персонами нон-грата по одному сотруднику посольств России.

Как заявили в МИД Германии, решение РФ о высылке дипломата из-за поддержки российского оппозиционера Алексея Навального не было оправдано.

"Упомянутый немецкий дипломат просто выполнял свои функции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и наблюдал за развитием событий в России законными способами", – говорится в заявлении.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, решение об объявлении дипломата РФ это "четкий ответ" на высылку представителя Швеции.

5 января послов трех стран вызвали в российское министерство и выразили им протест в связи с тем, что дипломаты Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, в сотрудники посольства Германии в Москве – "принимали участие в незаконных акциях протеста", проводимых в поддержку Навального. В последствии их выслали из РФ.

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Станислав Стороженко

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